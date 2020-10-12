Телезвезда и народная любимица Леся Никитюк отдыхает в Турции вместе с подругами. Ведущая устроила жаркую съемку, погрузившись в Средиземное море в полупрозрачной минисукне с камнями.

В инстаграм-профиле Леся Никитюк опубликовала жаркие фото из отпуска. Похоже, пятизвездочного отеля в Кемере звезде мало для фотосессий, поэтому она решила окунуться в море в вечернем образе.

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Звезда предстала в полупрозрачном мини-платье нюдового цвета, расшитом блестками. В ней она искупалась в море. Леся Никитюк выбрала бежевый комплект белья с бюстгальтером без бретелей, который просвечивался через мокрую ткань. Сексуальности и без того откровенному образу добавили эротические позы ведущей, которая демонстрировала на камеру стройные ножки и обольстительно выпятила упругие ягодицы.

Леся Никитюк позировала с мокрыми волосами и насыщенным вечерним макияжем, который остался безупречным даже после погружения в море. Пышные губы она выделила сияющей помадой, а глаза подвела тенями пастельных цветов.



Сексапильная Леся Никитюк в мокром платье / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Сексапильная Леся Никитюк в мокром платье / Фото Instagram / @lesia_nikituk