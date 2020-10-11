Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк после насыщенных рабочих дней отправилась в Турцию. В то же время звезда демонстрирует стильные образы, которые удачно подбирает каждый день.

Сейчас Леся Никитюк, успешная украинская телеведущая, находится в солнечной Турции и отдыхает от продуктивных дней на съемках. Новое фото звезда опубликовала на своей странице в инстаграме и взбудоражила сеть.

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Леся Никитюк позировала у бассейна в темноте. Телеведущая надела миниплатье с леопардовым принтом, с длинным рукавом и с глубоким декольте от бренда Dress to Impress. Звезда засветила стройные ноги и похвасталась безупречной фигурой.

Пикантный образ дополнили черные босоножки, а также широкий чокер под стиль миниплатья. Леся Никитюк завязала волосы в высокий конский хвост и сделала макияж, подчеркнув губы нюдовой помадой.

Знаменитость подписала фото, подчеркнув, что это ее look дня. А под провокационными фото осталось много комментариев о том, что Леся – настоящая тигрица.



Леся Никитюк в миниплатье / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк в миниплатье/ Instagram / @lesia_nikituk