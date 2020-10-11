Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк після насичених робочих днів вирушила в Туреччину. Водночас зірка демонструє стильні образи, які вдало підбирає кожного дня.

Зараз Леся Нікітюк, успішна українська телеведуча, перебуває в сонячній Туреччині та відпочиває від продуктивних днів на зйомках. Нове фото зірка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі та розбурхала мережу.

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Леся Нікітюк позувала біля басейну в темряві. Телеведуча вдягнула мінісукню з леопардовим принтом на довгий рукав та з глибоким декольте від бренду Dress to Impress. Зірка засвітила стрункі ноги та похизувалась бездоганною фігурою.

Пікантний образ доповнили чорні босоніжки, а також широкий чокер під стиль мінісукні. Леся Нікітюк зав'язала волосся у високий кінський хвіст та зробила макіяж, підкресливши губи нюдовою помадою.

Знаменитість підписала фото, наголосивши, що це її look дня. А під провокативними фото залишилось багато коментарів про те, що Леся – справжня тигриця.



Леся Нікітюк у мінісукні / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк у мінісукні / Instagram / @lesia_nikituk