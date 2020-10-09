Леся Никитюк об'їздила пів світу і, здається, її неможливо здивувати. Ведуча "Le маршутки" ("Новий канал") пірнала в Маріїнську западину, збирала перли на дорогих курортах та їла таку екзотику, про яку багато хто ніколи не чув. Але є в Україні те, що Леся Нікітюк ніяк не може здійснити.

Як виявилось, популярна телеведуча хоче покататися на "літаку-рекордсмені", повідомляє "Новий канал".

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"Нам не вдалося реалізувати тільки "Мрію". Я зараз говорю про найбільший літак в Україні. Ми хочемо заїхати у його вантажний відсік на маршрутці. І щоб літак нас покружляв або хоча б підняв" (Усміхається), – розповіла Леся Нікітюк.

До речі, Леся Нікітюк обожнює різний транспорт, особливо машини.

Не знаю, чи можна назвати великою і дорогою мрією бажання володіти якимось дуже красивим автомобілем, бажано електрокаром. Ніхто не знає про душевний біль, який відчуваю, коли бачу красиві дорогі авто! Я дуже люблю їздити за кермом. Обожнюю круті дорогі тачки. Мрію затестити всі автомобілі, які є в світі. Хочу, як у пісні Пономарьова, сісти в кадилак і помчати назустріч мрії! – поділилась мріями Леді Ле.

Поки ж Леся Никитюк їздить на "Le маршрутці". Хоча, чого тільки не зробиш заради того, щоб показати красу України з 19 жовтня о 18:00 на Новому каналі.