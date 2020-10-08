На шоу "Танці з зірками 2018" між Владом Ямою та Лесею Нікітюк розпочався конфлікт. Суддя проєкту різко висловлювався про танці телеведучої, а вона у відповідь критикувала поведінку хореографа.

Український хореограф та танцівник Влад Яма дав інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна". У ньому він розповів про конфлікти у шоу-бізнесі, зокрема з Лесею Нікітюк та Дмитром Комаровим.

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Влад Яма розповів, що всі конфлікти з зірками, які були, він точно не планував і не хотів. "Але сталося, як сталося", – сказав танцівник. Нагадаємо, що два роки тому між ним та Лесею Нікітюк розгорівся конфлікт. Суддя "Танців з зірками" одного разу навіть назвав дівчину "драбиною".

Нікітюк не погоджувалась з висловлюваннями Влада Ями та ображалась на його ставлення до номерів телеведучої.

З Лесею ми регулярно спілкуємося на якихось зйомках. І я можу помилятися, але відчуваю, що вона досі ще трошки на мене ображена,

– зізнався хореограф.

Також Влад розповів про стосунки з Дмитром Комаровим. З ним вони теж спілкувалися. Хореограф наголосив, що попросив пробачення у нього відразу після закінчення проєкту на афтерпаті. "Про всяк випадок", – сказав Влад Яма та додав, що Дмитро так само вибачився.

Дивитися виступ Лесі Нікітюк та Макса Єжова на "Танцях з зірками" онлайн: