У 6 ефірі "Танців з зірками" шоу покинула одна з найяскравіших пар Тарас Цимбалюк і Яна Заєць. 30-річний актор розповів, що через захоплення спортом був досить неповороткий на паркеті. Однак він вже мав хореографічний досвід, адже в дитинстві займався бальними танцями.

Тарас Цимбалюк – один з тих учасників проєкту, які в кожному ефірі чули критику суддів, проте мали шалену підтримку глядачів. Він не приховував, що рухи на паркеті давались йому важко, а емоційний пасодобль, після якого й вилетів з "Танців з зірками", вважає найкращим своїм номером. В інтерв'ю для видання "Караван историй" актор розповів про шлях на шоу і дитяче захоплення бальними танцями.

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Він наголосив, що вперше брав участь у танцювальному проєкті, який став для нього новим викликом. Однак актор вже мав незначний хореографічний досвід понад 20 років тому.

У дитинстві, в початкових класах, я займався бальними танцями. Тоді мені це подобалося. Але вже в третьому класі моя історія з танцями закінчилася,

– пригадав Тарас Цимбалюк.

Так, зірка наголосив, що через захоплення спортом став статичним, а всі його рухи були позбавлені пластичності, якої вимагає танець. Крім того, під час запису промо відео актор бездоганно знав усі рухи, проте постійно хвилювався, що щось забуде чи зробить неправильно. Переживання не покидали його впродовж усіх виходів на сцену.

"На першій репетиції мені було моторошно, некомфортно. Я був незадоволений собою. Збоку це виглядало дуже смішно. Перше тренування з Яною дозволило мені зрозуміти, що є над чим працювати", – розповів Тарас Цимбалюк.