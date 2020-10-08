В 6 эфире "Танцев со звездами" шоу покинула одна из самых ярких пар Тарас Цымбалюк и Яна Заец. 30-летний актер рассказал, что из-за увлечения спортом был достаточно неповоротлив на паркете. Однако у него уже был хореографический опыт, ведь в детстве занимался бальными танцами.

Тарас Цымбалюк – один из тех участников проекта, которые в каждом эфире слышали критику судей, однако имели бешеную поддержку зрителей. Он не скрывал, что движения на паркете давались ему тяжело, а эмоциональный пасодобль, после которого и вылетел из "Танцев со звездами", считает лучшим своим номером. В интервью для издания "Караван историй" актер рассказал о пути на шоу и детском увлечении бальными танцами.

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Он подчеркнул, что впервые участвовал в танцевальном проекте, который стал для него новым вызовом. Однако у актера уже был незначительный хореографический опыт более 20 лет назад.

В детстве, в начальных классах, я занимался бальными танцами. Тогда мне это нравилось. Но уже в третьем классе моя история с танцами закончилась,

– вспомнил Тарас Цимбалюк.

Так, звезда подчеркнул, что из-за увлечения спортом стал статичным, а все его движения были лишены пластичности, которой требует танец. Кроме того, во время записи промо-видео актер безупречно знал все движения, однако постоянно волновался, что что-то забудет или сделает неправильно. Переживания не покидали его на протяжении всех выходов на сцену.

"На первой репетиции мне было жутко некомфортно. Я был недоволен собой. Со стороны это выглядело очень смешно. Первая тренировка с Яной позволило мне понять, что есть над чем работать", – рассказал Тарас Цымбалюк.