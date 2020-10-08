На шоу "Танцы со звездами 2018" между Владом Ямой и Лесей Никитюк начался конфликт. Судья проекта резко высказывался о танцах телеведущей, а она в ответ критиковала поведение хореографа.

Украинский хореограф и танцовщик Влад Яма дал интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина". В нем он рассказал о конфликтах в шоу-бизнесе, в частности с Лесей Никитюк и Дмитрием Комаровым.

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Влад Яма рассказал, что все конфликты со звездами, которые были, он точно не планировал и не хотел. "Но случилось, как случилось", – сказал танцовщик. Напомним, что два года назад между ним и Лесей Никитюк разгорелся конфликт. Судья "Танцев со звездами" однажды даже назвал девушку "драбиною".

Никитюк не соглашалась с высказываниями Влада Ямы и обижалась на его отношение к номерам телеведущей.

С Лесей мы регулярно общаемся на каких-то съемках. И я могу ошибаться, но чувствую, что она до сих пор еще немножко на меня обижена,

– признался хореограф.

Также Влад рассказал об отношениях с Дмитрием Комаровым. С ним они тоже общались. Хореограф подчеркнул, что попросил прощения у него сразу после окончания проекта на афтерпати. "На всякий случай", – сказал Влад Яма и добавил, что Дмитрий так же извинился.

Смотреть выступление Леси Никитюк и Макса Ежова на "Танцах со звездами" онлайн: