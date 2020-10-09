Леся Никитюк объездила полмира и, кажется, ее невозможно удивить. Ведущая "Le маршутки" ("Новый канал") ныряла в Мариинскую впадину, собирала жемчуг на дорогих курортах и ела такую экзотику, о которой многие никогда не слышали. Но есть в Украине то, что Леся Никитюк никак не может осуществить.

Как оказалось, популярная телеведущая хочет покататься на "самолете-рекордсмене", сообщает "Новый канал".

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"Нам не удалось реализовать только "Мрию". Я сейчас говорю о самом большом самолете в Украине. Мы хотим заехать в его грузовой отсек на маршрутке. И чтобы самолет нас покружил или хотя бы поднял (улыбается)", – рассказала Леся Никитюк.

Кстати, Леся Никитюк обожает разный транспорт, особенно машины.

Не знаю, можно ли назвать большой и дорогой мечтой желание обладать каким-то очень красивым автомобилем, желательно электрокаром. Никто не знает о душевной боли, которую испытываю, когда вижу красивые дорогие авто! Я очень люблю ездить за рулем. Обожаю крутые дорогие тачки. Мечтаю затестить все автомобили, которые есть в мире. Хочу, как в песне Пономарева, сесть в кадиллак и помчаться навстречу мечте!

– поделилась мечтами Леди Ле.

Пока же Леся Никитюк ездит на "Le маршрутке". Хотя, чего только не сделаешь ради того, чтобы показать красоту Украины с 19 октября в 18:00 на Новом канале.