Телезірка та народна улюблениця Леся Нікітюк відпочиває в Туреччині разом з подругами. Ведуча влаштувала спекотну зйомку, занурившись у Середземне море в напівпрозорій мінісукні з камінням.

В інстаграм-профілі Леся Нікітюк опублікувала спекотні фото з відпустки. Схоже, п'ятизіркового готелю в Кемері зірці замало для фотосесій, тому вона вирішила зануритися в море у вечірньому образі.

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Зірка постала у напівпрозорій мінісукні нюдового кольору, розшитій блискітками. У ній вона скупалась в морі. Леся Нікітюк обрала бежевий комплект білизни з бюстгальтером без бретелей, який просвічувався через мокру тканину. Сексуальності й без того відвертому образу додали еротичні пози ведучої, яка демонструвала на камеру стрункі ніжки та звабливо випнула пружні сідниці.

Леся Нікітюк позувала з мокрим волоссям і насиченим вечірнім макіяжем, який залишився бездоганним навіть після занурення в море. Пишні губи вона виділила сяючою помадою, а очі підвела тінями пастельних кольорів.



Сексапільна Леся Нікітюк в мокрій сукні / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Сексапільна Леся Нікітюк в мокрій сукні / Фото Instagram / @lesia_nikituk