Відома модель і співачка Даша Астаф'єва поділилась кадрами з нової гарячої зйомки для Playboy Ukraine. Для чоловічого глянцю вона знялась цілком оголеною, прикривши інтимні місця плащем. Чорно-білі фото вийшли дуже сексуальними і чуттєвими.

35-річна знаменитість знову прикрасить сторінки журналу Playboy. Фотосесію для українського чоловічого видання Даша Астаф'єва показала в інстаграм-профілі, чим не на жарт розбурхала мережу. Вона відома своєю відвертістю, однак такою еротикою зірка здивувала навіть фанів.

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Локацією для зйомки обрали 4-зірковий готель в Києві. У розкішному номері Даша Астаф'єва постала повністю оголеною! Вона звабливо позувала в ліжку та в кріслі перед величезним вікном, прикривши інтимні зони фантастичного тіла плащем оверсайз.

У кадрі вона з'явилась з хвилястим волоссям і вишуканим макіяжем. Надто спокусливо виглядали її пишні груди, які модель сміливо засвітила на камеру з найвигідніших ракурсів.



Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @da_astafieva Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @philipinolee Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @philipinolee

Крім того, Даша Астаф'єва приміряла обтисле боді з відкритою спиною. У ванній кімнаті вона звабливо позувала перед дзеркалом, вигнувшись так, що засвітила не лише жіночну фігуру, а й пружні підтягнуті сідниці. Попри закрите декольте до великих грудей вона привернула увагу масивним золотим ланцюжком.

Автором вкрай еротичних кадрів став фотограф Філ Лі, який поєднав кілька світлин зірки в одну, створивши фантастичні та загадкові знімки.



Даша Астаф'єва у відвертому боді / Фото Instagram / @da_astafieva Даша Астаф'єва у відвертому боді / Фото Instagram / @da_astafieva