Сексуальна Даша Астаф'єва блиснула оголеними грудьми: спекотні фото для Playboy 18+
Відома модель і співачка Даша Астаф'єва поділилась кадрами з нової гарячої зйомки для Playboy Ukraine. Для чоловічого глянцю вона знялась цілком оголеною, прикривши інтимні місця плащем. Чорно-білі фото вийшли дуже сексуальними і чуттєвими.
35-річна знаменитість знову прикрасить сторінки журналу Playboy. Фотосесію для українського чоловічого видання Даша Астаф'єва показала в інстаграм-профілі, чим не на жарт розбурхала мережу. Вона відома своєю відвертістю, однак такою еротикою зірка здивувала навіть фанів.
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Локацією для зйомки обрали 4-зірковий готель в Києві. У розкішному номері Даша Астаф'єва постала повністю оголеною! Вона звабливо позувала в ліжку та в кріслі перед величезним вікном, прикривши інтимні зони фантастичного тіла плащем оверсайз.
У кадрі вона з'явилась з хвилястим волоссям і вишуканим макіяжем. Надто спокусливо виглядали її пишні груди, які модель сміливо засвітила на камеру з найвигідніших ракурсів.
Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @da_astafieva
Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @da_astafieva
Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @da_astafieva
Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @da_astafieva
Даша Астаф'єва оголена / Фото Instagram / @philipinolee
Даша Астаф'єва у відвертому боді / Фото Instagram / @da_astafieva
Д аша Астаф'єва у відвертому боді / Фото Instagram / @da_astafieva
Д аша Астаф'єва у відвертому боді / Фото Instagram / @da_astafieva