Певица и модель Даша Астафьева – одна из самых откровенных звезд украинского шоу-бизнеса, которая не стесняется ни сниматься обнаженной, ни говорить об интимном публично. Она подчеркнула, что сексуальность не должна восприниматься обществом агрессивно.

В инстаграм-профиле с 440-тысячной аудиторией Даша Астафьева поделилась личным и заговорила о сексе. Знаменитость, которая славится своей откровенностью, призналась, что часто сама сомневается, стоит ли показывать контент 18 + публично, ведь длительное время она страдала от агрессии и критики из-за чрезмерной сексуальности, которую воспринимали вульгарно.

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Сейчас певица уверена, что стоит принимать себя настоящим, не стесняться своих даже эротических желаний и открыто говорить о физическом удовольствии, ведь без этого невозможно ощутить счастье сполна.

"На сексуальной энергии строится все. Это и есть двигатель, развитие всех глобальных процессов... Принятие себя и своей сексуальности, свободы и искренности помогает каждому из нас развиваться, узнавать себя через удовольствие", – написала звезда.

Поэтому собственным примером Даша Астафьева доказывает, что естественного стесняться не стоит, а каждая ее откровенная съемка демонстрирует, что тема сексуальности и секса – давно не табу для современного мира.