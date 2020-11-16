Світська левиця Кайлі Дженнер не потребує грандіозних приводів, аби продемонструвати свою сексуальність у відвертих образах. Вона приміряла шкіряний костюм з топом без бретелей, який акцентував на апетитних грудях.

З кожним новим дописом аудиторія Кайлі Дженнер в інстаграмі зростає. Вона точно знає, як не залишитись непоміченою серед інших знаменитостей. Тому 200 мільйонів підписників ледь не щодня підкорює новими звабливими образами.

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Цього разу зірка приміряла шкіряне вбрання коричневого кольору від каліфорнійської марки одягу Miaou, вартість якого становить 660 доларів – понад 18 тисяч гривень. На ній обтислі штани, які акцентують на пружних сідницях і струнких ніжках, та топ без бретелей зі сміливим декольте. Оголені плечі додають look сексуальності, однак найбільше уваги на фото привертають пишні груди Кайлі Дженнер. Вона не стала одягати бюстгальтер, тому засвітила принади на камеру в зухвалих позах.

Знаменитість поєднала вбрання з невеликою сумочкою в тон до одягу, масивними сережками-кільцями і макіяжем з насиченою червоною помадою. Волосся вона зібрала в довгу косу, яка ефектно завершила провокативний образ. До слова, навіть манікюр Кайлі Дженнер був коричневий.



Кайлі Дженнер в шкіряному вбранні / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер в шкіряному вбранні / Фото Instagram / @kyliejenner