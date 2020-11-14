Американська знаменитість Кайлі Дженнер часто ділиться гарячими фото з шанувальниками. Зірка знову постала в спокусливому образі, засвітивши на камеру пишні груди.

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та молода мільйонерка Кайлі Дженнер продовжує заводити мережу сексапільними образами. Знаменитість опублікувала нові гарячі фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Американська знаменитість позувала в одній з кімнат власного будинку та зробила селфі. Вона постала перед камерою в звабливому вбранні кольору хакі з принтом. Кофтинка мала глибоке декольте та виріз знизу грудей, тож підписники мали змогу побачити пишні груди Кайлі Дженнер, де одяг прикривав тільки соски.

Зірка вирівняла волосся та залишила його розпущеним. Пікантний образ доповнювала золота підвіска на шиї, а також фірмовий макіяж. Кайлі нафарбувала повіки коричневими тінями та підкреслила очі довгими чорними стрілками. На пишних губах Дженнер красувався нюдовий блиск, а на щічках – яскраві рожеві рум'яна.

Спокусливий вигляд мільйонерки завів мережу та за кілька днів набрав більше 7,5 мільйонів вподобань від активних шанувальників.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner