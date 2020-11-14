Американская знаменитость Кайли Дженнер часто делится горячими фото с поклонниками. Звезда вновь предстала в соблазнительном образе, засветив на камеру пышную грудь.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и молодая миллионерша Кайли Дженнер продолжает заводить сеть сексапильными образами. Знаменитость опубликовала новые горячие фото на личной странице в Инстаграме.

Жарко Ким Кардашян засветила пышную обнаженную грудь: провокационные фото 18+

Американская знаменитость позировала в одной из комнат собственного дома и сделала селфи. Она предстала перед камерой в обольстительном наряде цвета хаки с принтом. Кофточка имела глубокое декольте и вырез снизу груди, поэтому подписчики имели возможность увидеть пышную грудь Кайли Дженнер, где одежда прикрывала только соски.

Звезда выровняла волосы и оставила распущенными. Пикантный образ дополняла золотая подвеска на шее, а также фирменный макияж. Кайли накрасила веки коричневыми тенями и подчеркнула глаза длинными черными стрелками. На пышных губах Дженнер красовался нюдовый блеск, а на щечках – яркие розовые румяна.

Соблазнительный вид миллионерши завел сеть и за несколько дней набрал более 7,5 миллионов предпочтений от активных поклонников.



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner