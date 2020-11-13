Светская львица Ким Кардашян похвасталась обнаженной грудью в откровенном наряде. Она предстала перед камерой в бюстгальтере, который едва прикрыл ее пышные формы.

Представительница американского телесемейства Кардашян-Дженнер в очередной раз обнародовала пикантные фото на личной странице в инстаграме. За аккаунтом Ким в этой социальной сети следит 191 миллион подписчиков, которые с нетерпением ждут новые публикации знаменитости.

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Ким Кардашян активно диктует тренды модницам в разных уголках мира. Кроме того, что она показывает варианты неординарных и ярких образов, звезда еще и демонстрирует прелести своего роскошного тела в откровенных нарядах.

На днях модель решила сделать несколько эффектных кадров и в очередной раз показать свою пышную грудь. Кардашян предстала перед камерой в откровенном блестящем бюсгальтере, который соединила с серебристым низом, также с блестками. Такой look обнажил пышную грудь красавицы и изрядно взбудоражил воображение ее фанатов. Обнаженную грудь Ким прикрывала руками, однако фотографии все равно не остались без внимания фолловеров, которые менее чем за сутки лайкнули сообщение более 2 миллионов раз.

Волосы звезда аккуратно уложила. На лицо Ким нанесла фирменный, безупречный макияж с черной тушью на ресницах и нюдовым блеском на губах. Маникюр Кардашян сделала в белом цвете.

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