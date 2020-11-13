Світська левиця Кім Кардашян похизувалася оголеними грудьми у відвертому вбранні. Вона постала перед камерою у бюстгальтері, який ледь прикрив її пишні форми.

Представниця американського телесімейства Кардашян-Дженнер вкотре оприлюднила пікантні фото на особистій сторінці в інстаграмі. За акаунтом Кім у цій соціальній мережі стежить 191 мільйон підписників, які з нетерпінням чекають на нові публікації знаменитості.

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Кім Кардашян активно диктує тренди модницям у різних куточках світу. Окрім того, що вона показує варіанти неординарних та яскравих образів, зірка ще й демонструє принади свого розкішного тіла у відвертому вбранні.

Днями модель вирішила зробити декілька ефектних кадрів і вкотре показати свої пишні груди. Кардашян постала перед камерою у відвертому блискучому бюсгальтері, який поєднала зі сріблястим низом, що також мав блискітки. Такий look оголив пишні груди красуні та неабияк розбурхав уяву її фанатів. Оголені груди Кім прикривала руками, проте світлини все одно не залишилися без уваги фоловерів, які менш, ніж за добу вподобали допис понад 2 мільйони разів.

Волосся зірка акуратно вклала. На обличчя Кім нанесла фірмовий, бездоганний макіяж з чорною тушшю на віях та нюдовим блиском на губах. Манікюр Кардашян зробила у білому кольорі.

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