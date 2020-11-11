Світська левиця Кім Кардашян вкотре похизувалася розкішним тілом у бікіні. Вона постала перед камерою на березі безмежного океану та продемонструвала свої пишні форми.

Представниця зіркового телесімейства Кардашян-Дженнер поділилася серією еротичних фото на особистій сторінці в інстаграмі. Така публікація потішила 191-мільйонну аудиторію підписників знаменитості.

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Кім Кардашян нещодавно відсвяткувала 40-річчя. Вона орендувала острів, куди запросила рідних та друзів, і влаштувала гучну вечірку. Багато користувачів мережі розкритикували зірку за таке свято під час пандемії коронавірусу. Вона прагнула насолодитися днем народженням і не втратила нагоди зробити яскраві фото у спекотних образах.

У профілі Кім поширила серію світлин, де зображена у купальнику яскраво-жовтого кольору, що мав пошиття боді з довгими рукавами. Вбрання чудово підкреслило пишні форми красуні. Look Кардашян доповнила сонцезахисними окулярами зі світлими лінзами. Також увагу привертає надзвичайно яскравий манікюр світської левиці.

Довге волосся улюблениця мільйонів вклала у легкі хвильки, а на обличчі зробила бездоганний фірмовий макіяж.

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