Американська зірка реаліті та світська левиця Кім Кардашян продовжує ділитися з шанувальниками світлинами з вечірки з нагоди її дня народження. Під час прогулянки велосипедом зірка вдягнула еротичний топ та мінішорти.

Кім Кардяшян нещодавно виповнилось 40 років. І свій день народження вона вирішила відсвяткувати пишно – орендувала острів та запросила друзів й близьких. На особистій сторінці в інстаграмі зірка щоразу ділиться яскравими та відвертими світлинами з відпочинку.

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Світська левиця вирішила влаштувати прогулянку велосипедами. Для неї вона вдягнула відвертий коричневий кроп-топ, що вдало підкреслював великі груди Кім Кардашян. Топ вона поєднала з чорними мінішортами з принтом, які демонстрували тонку талію знаменитості у порівнянні з її апетитними стегнами.

Кім доповнила пікантний аутфіт чорними сонцезахисними окулярами прямокутної форми та нешироким капелюхом. Вона залишила волосся розпущеним та нанесла мінімальний макіяж. Відвертий та сексуальний образ Кардашян завів мережу, бо й демонстрував її блискуче та засмагле тіло.

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