Світська левиця Кім Кардашян нещодавно відсвяткувала 40-річчя на орендованому тропічному острові. Знаменитість влаштувала гучну вечірку посеред океану, а спекотними кадрами продовжує ділитися з шанувальниками.

Кім Кардашян запросила друзів на острів, щоб відсвяткувати ювілей у колі найближчих людей. Гості плавали в океані, каталися на велосипедах, дивилися фільми на пляжі та весело проводили час. А тепер на особистій сторінці в інстаграмі представниця зіркового телесімейства опублікувала еротичний ролик, де похизувалася пишними принадами свого тіла.

Спекотно Кім Кардашян засвітила трусики в сукні з відвертим вирізом: спекотні фото

Кім показала, як вона виходить з лагуни після купання. На тлі бачимо тропічні дерева та красиву блакитну воду. Ролик знятий за допомогою уповільненої зйомки та накладений на пікантну музику вийшов дуже сексуальним.

Кардашян бачимо у відвертому купальнику яскраво-салатового кольору. Бюстгальтер підкреслив її пишні груди, а мінітрусики ледь прикрили інтимні зони та оголили апетитні сідниці. Волосся знаменитості мокре після купання, вона спокусливо забрала його назад. Хоча зірка вийшла з води, проте на обличчі в неї, як завжди, бачимо бездоганний макіяж. Також увагу привертає ідеальний манікюр.