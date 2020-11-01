Светская львица Ким Кардашян недавно отпраздновала 40-летие на арендованном тропическом острове. Знаменитость устроила шумную вечеринку посреди океана, а жаркими кадрами продолжает делиться с поклонниками.

Ким Кардашян пригласила друзей на остров, чтобы отпраздновать юбилей в кругу близких людей. Гости плавали в океане, катались на велосипедах, смотрели фильмы на пляже и весело проводили время. А теперь на личной странице в инстаграме представитель звездного Телесемейства опубликовала эротический ролик, где похвасталась пышными прелестями своего тела.

Жарко Ким Кардашян засветила трусики в платье с откровенным вырезом: жаркие фото

Ким показала, как она выходит из лагуны после купания. На фоне видим тропические деревья и красивую голубую воду. Ролик снят с помощью замедленной съемки и наложен на пикантную музыку, получился очень сексуальным.

Кардашян видим в откровенном купальнике ярко-салатового цвета. Бюстгальтер подчеркнул ее пышную грудь, а мини-трусики едва прикрыли интимные зоны и обнажили аппетитные ягодицы. Волосы знаменитости мокрые после купания, она соблазнительно забрала их назад. Хотя звезда вышла из воды, однако на лице у нее, как всегда, видим безупречный макияж. Также внимание привлекает идеальный маникюр.