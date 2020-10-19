Светская львица Ким Кардашян знает, как не остаться незамеченной на светском мероприятии. Она примерила соблазнительное платье с откровенным вырезом на спине. Под наряд звезда не стала надевать бюстгальтер, однако подобрала эротические красные стринги.

В гардеробе Ким Кардашян множество вещей от премиальных брендов. Звезда решила поддержать первую коллекцию 35-летнего дизайнера Мэтью Уильямса для французского дома моды Givenchy. В инстаграм-профиле знаменитость с 190-миллионной аудиторией показала один из самых горячих образов линейки.

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Так, Ким Кардашян появилась в обтягивающем атласном платье черного цвета длины макси. Несмотря на долгие рукава и закрытое декольте, наряд слишком откровенный благодаря вырезу, который обнажает всю спину. Поэтому светская львица не стала надевать бюстгальтер, однако эпатажа и эротики все же добавила.

Звезда надела красные стринги, которые крайне вызывающе выглядели на открытой спине. В роскошных позах она акцентировала не только на трусиках, но и на аппетитных ягодицах. Она дополнила look большой черной сумкой тоже от Givenchy и массивным золотым колье. Ради этих жарких домашних кадров Ким Кардашян сделала безупречный вечерний макияж в шоколадных оттенках и роскошную укладку, уложив длинные волосы идеально ровно.



Ким Кардашян засветила трусики / Фото Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян засветила трусики​ / Фото Instagram / @kimkardashian