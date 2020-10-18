Шведская модель и ангел Viktoria's Secret Эльза Госк даже в состоянии беременности продолжает поражать поклонников откровенными съемками. Девушка устроила эротическую фотосессию топлес.

Недавно стало известно, что шведская модель Эльза Госк готовится к рождению первенца. Впрочем, и во время ожидания малыша, девушка устраивает пикантные фотосессии. Новую эротическую съемку с четвертого месяца беременности ангел Viktoria's Secret опубликовала в своем инстаграм-профиле.

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Эльза Госк снялась топлес для бренда LivinCool. Модель позировала в широких клетчатых брюках и без бюстгальтера. Она прикрывала обнаженную упругую грудь руками, чем завела сеть. Звезда дополнила нежный, но эротический образ белой шляпой с голубым цветочным принтом.

Эльза также уложила волосы волнами и сделала легкий макияж. Она удачно позировала на диване и полу, щеголяя изгибами и безупречной фигурой. Модель продемонстрировала и небольшой беременный живот. Откровенные фото шведской знаменитости завели сеть, поэтому и набрали ориентировочно 250 тысяч одобрений от поклонников.

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