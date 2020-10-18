Шведська модель та ангел Viktoria's Secret Ельза Госк навіть у стані вагітності продовжує вражати шанувальників відвертими зйомками. Дівчина влаштувала еротичну фотосесію топлес.

Нещодавно стало відомо, що шведська модель Ельза Госк готується до народження первістка. Втім, і під час очікування на малюка, дівчина влаштовує пікантні фотосесії. Нову еротичну зйомку з четвертого місяця вагітності ангел Viktoria's Secret опублікувала у своєму інстаграм-профілі.

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Ельза Госк знялась топлес для бренду LivinCool. Модель позувала у широких картатих штанах та без бюстгальтера. Вона прикривала оголені пружні груди руками, чим завела мережу. Зірка доповнила ніжний, але еротичний образ білим капелюхом з блакитним квітковим принтом.

Ельза також уклала волосся хвилями та зробила легкий макіяж. Вона вдало позувала на дивані та підлозі, хизуючись вигинами та бездоганною фігурою. Модель продемонструвала і невеликий вагітний живіт. Відверті фото шведської знаменитості завели мережу, тому і набрали орієнтовно 250 тисяч вподобань від шанувальників.

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