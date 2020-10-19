Світська левиця Кім Кардашян знає, як не залишитись непоміченою на світському заході. Вона приміряла спокусливу сукню з відвертим вирізом на спині. Під вбрання зірка не стала одягати бюстгальтер, однак підібрала еротичні червоні стринги.

У гардеробі Кім Кардашян безліч речей від преміальних брендів. Зірка вирішила підтримати першу колекцію 35-річного дизайнера Метью Вільямса для французького будинку моди Givenchy. В інстаграм-профілі знаменитість з 190-мільйонною аудиторією показала один з найгарячіших образів лінійки.

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Так, Кім Кардашян постала в обтислій атласній сукні чорного кольору довжини максі. Попри довгі рукава та закрите декольте вбрання надто відверте завдяки вирізу, який оголює всю спину. Тому світська левиця не стала одягати бюстгальтер, проте епатажу та еротики все ж додала.

Зірка одягла червоні стринги, які вкрай зухвало виглядали на відкритій спині. У розкішних позах вона акцентувала не лише на трусиках, а й на апетитних сідницях. Вона доповнила look великою чорною сумкою теж від Givenchy та масивним золотим кольє. Заради цих спекотних домашніх кадрів Кім Кардашян зробила бездоганний вечірній макіяж у шоколадних відтінках та розкішну укладку, вклавши довге волосся ідеально рівно.



Кім Кардашян засвітила трусики / Фото Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян засвітила трусики / Фото Instagram / @kimkardashian