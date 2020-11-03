Американская звезда реалити и светская львица Ким Кардашьян продолжает делиться с поклонниками фотографиями с вечеринки по случаю ее дня рождения. Во время прогулки на велосипеде звезда надела эротический топ и минишорты.

Ким Кардяшьян недавно исполнилось 40 лет. И свой день рождения она решила отпраздновать пышно – арендовала остров и пригласила друзей и близких. На личной странице в инстаграме звезда каждый раз делится яркими и откровенными фотографиями с отдыха.

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Светская львица решила устроить прогулку на велосипедах. Для нее она надела откровенный коричневый кроп-топ, удачно подчеркивавший большую грудь Ким Кардашян. Топ она соединила с черными минишортами с принтом, которые демонстрировали тонкую талию знаменитости по сравнению с ее аппетитными бедрами.

Ким дополнила пикантный аутфит черными солнцезащитными очками прямоугольной формы и неширокой шляпой. Она оставила волосы распущенными и нанесла минимальный макияж. Откровенный и сексуальный образ Кардашян завел сеть, потому что демонстрировал ее блестящее и загорелое тело.

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