Светская львица Ким Кардашян в очередной раз похвасталась роскошным телом в бикини. Она предстала перед камерой на берегу бескрайнего океана и продемонстрировала свои пышные формы.

Представительница звездного телесемейства Кардашян-Дженнер поделилась серией эротических фото на личной странице в Инстаграме. Такая публикация порадовала 191-миллионную аудиторию подписчиков знаменитости.

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Ким Кардашян недавно отпраздновала 40-летие. Она арендовала остров, куда пригласила родных и друзей, и устроила шумную вечеринку. Многие пользователи сети раскритиковали звезду за такой праздник во время пандемии коронавируса. Она стремилась насладиться днем ​​рождения и не упустила случая сделать яркие фото в жарких образах.

В профиле Ким запостила серию фотографий, где изображена в купальнике ярко-желтого цвета, в форме боди с длинными рукавами. Наряд прекрасно подчеркнул пышные формы красавицы. Look Кардашян дополнила солнцезащитными очками со светлыми линзами. Также внимание привлекает чрезвычайно яркий маникюр светской львицы.

Длинные волосы любимица миллионов уложила в легкие волны, а на лице сделала безупречный фирменный макияж.

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