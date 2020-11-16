Светская львица Кайли Дженнер не нуждается в грандиозных поводах, чтобы продемонстрировать свою сексуальность в откровенных образах. Она примерила кожаный костюм с топом без бретелек, который акцентировал внимание на аппетитной груди.

С каждым новым сообщением аудитория Кайли Дженнер в инстаграме растет. Она точно знает, как не остаться незамеченной среди других знаменитостей. Поэтому 200 миллионов подписчиков чуть ли не ежедневно покоряет новыми обольстительными образами.

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В этот раз звезда примерила кожаный наряд коричневого цвета от калифорнийской марки одежды Miaou, стоимость которого составляет 660 долларов – более 18 тысяч гривен. На ней обтягивающие брюки, которые делают акцент на упругих ягодицах и стройных ножках, и топ без бретелей со смелым декольте. Обнаженные плечи добавляют look сексуальности, однако наибольшее внимание на фото привлекает пышная грудь Кайли Дженнер. Она не стала надевать бюстгальтер, поэтому засветила прелести на камеру в дерзких позах.

Знаменитость соединила наряд с небольшой сумочкой в тон к одежде, массивными серьгами-кольцами и макияжем с насыщенной красной помадой. Волосы она собрала в длинную косу, которая эффектно завершила провокационный образ. К слову, даже маникюр у Кайли Дженнер был коричневый.



Кайли Дженнер в кожаном наряде / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер в кожаном наряде / Фото Instagram / @kyliejenner