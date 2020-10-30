Українська співачка, зіркова матуся та учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася пікантними подробицями особистого життя. Вона відповіла на декілька запитань і, зокрема, зізналася, що заважає їй частіше займатися сексом.

Санта Дімопулос є однією з фавориток "Танців з зірками 2020". За її сторінкою в інстаграмі стежать понад 850 тисяч користувачів мережі. Дівчина часто ділиться своїми думками і, зокрема, в бліц-інтерв'ю виданню "ТаблоID" розповіла інтимні подробиці.

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Участь у телепроєктах не обходиться без жертв. Зокрема, Дімопулос змушена менше часу проводити з дітьми, під час тренувань до прямих ефірів "Танців з зірками". Артистка зізналася, що почувається погано, коли не може приділяти малюкам достатньо часу.

Та дівчина не оминула увагою і провокативні питання. На запитання журналістів про те, з ким у Санти був найкращий поцілунок, вона відповіла, що з чоловіком. Зірка наголосила, що попереду у них ще багато романтичних і пристрасних моментів.

Не приховала відповіді і на питання про секс. Знаменитість зізналася, що хотіла б частіше займатися коханням з чоловіком. Жартома Санта зазначила, що чекає закінчення "Танців", адже тоді у неї буде набагато більше вільного часу, аніж є зараз.