Учасниця четвертого сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилась з підписниками думками про те, як сучасній жінці можна досягнути щастя.

Колишня солістка гурту "ВІА гра" Санта Дімопулос є одною з фаворитів суддів та учасників на четвертому сезоні проєкту "Танці з зірками". Співачка часто ділиться на своїй сторінці в інстаграмі фотографіями з бекстейджу шоу і доповнює світлини своїми роздумами.

До слова Надія Мейхер і Санта Дімопулос прокоментували палкий поцілунок на "Танцях з зірками"

У новому дописі Санта Дімопулос поділилась думками про щастя жінки. Найперше вона зазначила те, що в сучасному світі кожного дня з'являються інші правила, яким потрібно слідувати жінці. І вони нагадують співачці круговорот.

До того ж, учасниця "Танців" наводить приклад правил, які нав'язуються суспільством. Водночас, світ каже нам, як шукати щастя серед цього всього потоку.

Потрібно домагатися поставлених цілей. Але в той же час – жити в потоці, де головне не мета, а процес. Потрібно не вчити своїх дітей, а подавати приклад своїм життям, але в той же час – насолоджуватися релаксом,

– пише Санта.

Дімопулос наголошує на тому, що все те, що пропонує нам суспільство для того, щоб стати щасливим – тільки заплутує наш шлях до нього. І все це тому, переконана співачка, що це не наші правила.

Санта Дімопулос радить в такому випадку спочатку прислухатися до себе. "Навколо нас дуже багато людей, які знають, як краще... для нас. Але що ми знаємо самі про себе: як буде краще мені?". Співачка підсумувала: перш ніж чути десятки голосів навколо, треба прислухатися до себе.

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