Участница четвертого сезона "Танцев со звездами" Санта Димопулос поделилась с подписчиками мыслями о том, как современной женщине можно достичь счастья.

Бывшая солистка группы "ВИА гра" Санта Димопулос является одной из фавориток судей и участницей четвертого сезона проекта "Танцы со звездами". Певица часто делится на своей странице в инстаграме фотографиями с бэкстейджа шоу и дополняет фотографии своими размышлениями.

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В новом посте Санта Димопулос поделилась мыслями о счастье женщины. Прежде всего она отметила то, что в современном мире каждый день появляются другие правила, которым нужно следовать женщине. И они напоминают певице круговорот.

К тому же, участница "Танцев" приводит пример правил, которые навязываются обществом. В то же время, мир говорит нам, как искать счастья среди этого всего потока.

Нужно добиваться поставленных целей. Но в то же время – жить в потоке, где главное не цель, а процесс. Нужно не учить своих детей, а подавать пример своей жизнью, но в то же время – наслаждаться релаксом,

– пишет Санта.

Димопулос отмечает, что все то, что предлагает нам общество для того, чтобы стать счастливым, – только запутывает наш путь к нему. И все это потому, убеждена певица, что это не наши правила.

Санта Димопулос советует в таком случае сначала прислушаться к себе. "Вокруг нас очень много людей, которые знают, как лучше... но что мы знаем сами о себе: как будет лучше мне?". Певица подытожила: прежде чем слышать десятки голосов вокруг, надо прислушаться к себе.

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