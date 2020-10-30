Украинская певица, звездная мамочка и участница "Танцев со звездами" Санта Димопулос поделилась пикантными подробностями личной жизни. Она ответила на несколько вопросов и, в частности, призналась, что мешает ей чаще заниматься сексом.

Санта Димопулос является одной из фавориток "Танцев со звездами 2020". За ее страницей в инстаграме следят более 850 тысяч пользователей сети. Девушка часто делится своими мыслями и, в частности, в блиц-интервью изданию "ТаблоID" рассказала интимные подробности.

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Участие в телепроектах не обходится без жертв. В частности, Димопулос вынуждена меньше времени проводить с детьми, во время тренировок к прямым эфирам "Танцев со звездами". Артистка призналась, что чувствует себя плохо, когда не может уделять малышам достаточно времени.

Но девушка не обошла вниманием и провокационные вопросы. На вопрос журналистов о том, с кем у Санты был лучший поцелуй, она ответила, что с мужем. Звезда подчеркнула, что впереди у них еще много романтических и страстных моментов.

Не скрыла ответ и на вопрос о сексе. Знаменитость призналась, что хотела бы чаще заниматься любовью с мужем. В шутку Санта отметила, что ждет окончания "Танцев", ведь тогда у нее будет гораздо больше свободного времени, чем есть сейчас.