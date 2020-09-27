В конце августа в прессе заговорили о новом романе голливудского красавца Брэда Питта с немецкой моделью Николь Потуральски. 27-летняя девушка приняла участие в Неделе моды в Милане и привлекла к себе внимание СМИ и фэшн-индустрии по всему миру.

Еще до слухов о романе с Брэдом Питтом Николь Потуральски была достаточно известной в модельной индустрии и появлялась на обложках Harper's Bazaar Germany и ELLE Germany. Однако после разоблачения отношений со знаменитым актером ее популярность стремительно возросла. В инстаграм-профиле девушка показала фото с подиума недели моды.

К теме Брэд Питт вряд ли женится снова: новые детали романа с Николь Потуральски

27-летняя Николь Потуральски в Милане представила весеннюю коллекцию 2020 немецкого бренда Hugo Boss. Стоит отметить, что звездой показа стала модель Ирина Шейк, с которой неоднократно сравнивали избранницу Брэда Питта.

Образ и дефиле возлюбленной Брэда Питта

Николь Потуральски дефилировала по подиуму в черном платье в рубчик длины макси. Наряд с разрезами на рукавах и внизу эффектно подчеркивал стройную фигуру модели, а открытое декольте добавляло образу пикантности.

Look довершили массивные босоножки с цепочками и широкий браслет мятного цвета с пряжкой. Перед публикой Николь Потуральски продемонстрировала естественную красоту, ведь вышла на подиум без косметики. Волосы модель уложила ровно, откинув назад.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо

Что известно о романе Брэда Питта с Николь Потуральски

Инсайдеры заявляют, что роман пары длится десять месяцев. Впервые они встретились в августе 2019 года в роскошном берлинском ресторане Borchardt, где Брэд Питт находился вместе со съемочной группой фильма "Однажды в Голливуде". Тогда Николь Потуральски оставила актеру номер своего телефона, а следующая их встреча состоялась через несколько недель в Лос-Анджелесе. Впоследствии их видели вместе в VIP-зоне на концерте Канье Уэста в ноябре 2019 года.

О новом романе Брэда Питта стало известно в августе 2020, когда пара садилась вместе на частный самолет в Париже и улетела на юг Франции. Голливудский красавец пригласил девушку в замок, где он женился на Анджелине Джоли. Стоит отметить, что поместьем Шато Мираваль до сих пор совместно владеют Джоли и Питт.

Что известно о Николь Потуральски

Модель вдвое моложе 56-летнего Брэда Питта. Она замужем за ресторатором Роландо Мэри, который является другом актера более 10 лет. Разница в возрасте между супругами 41 год. Николь Потуральски родила мужу сына, которому сейчас 7 лет. К слову, Брэд Питт уже знаком с ребенком возлюбленной.

По словам близкого окружения, у супругов свободный брак, поэтому Роландо Мэри не выступает против Романа жены с актером. Однако комментировать отношения Николь с Брэдом Питтом отказывается.