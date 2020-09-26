Роман актера Брэда Питта с немецкой моделью Николь Потуральськи один из самых обсуждаемых в Голливуде. Появились новые его детали о том, хочет ли актер жениться снова.

В конце августа этого года СМИ сообщили о том, что Брэд Питт уже девять месяцев находится в отношениях с немецкой моделью Николь Потуральски. На этот раз издание US Weekly рассказало, готов ли 56-летний голливудский актер жениться снова.

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Брэд Питт и Николь Потуральски пока не хотят переводить отношения на новый уровень. Как известно, модель замужем и воспитывает сына. Поэтому сейчас пара просто наслаждается временем, которое они проводят вместе.

Вряд ли Брэд снова когда-нибудь женится,

– сообщает инсайдер.

Кроме того, стало известно, что Брэду Питту безразличны скандалы, которые могут возникнуть с бывшей женой Анджелиной Джоли. Издание отмечает, что актер счастлив, что нашел пару и может чувствовать себя любимым. А в ссору, которая может возникнуть между Николь и Анджелиной, он решил не вмешиваться.

Отметим, что Брэд Питт был женат дважды. Первый раз брак с Дженнифер Энистон длился 5 лет. После развода Питт создал новую семью с Анджелиной Джоли, которая продержалась два года. В бывших также родились трое детей, еще троих они усыновили.