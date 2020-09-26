Роман актора Бреда Пітта з німецькою моделлю Ніколь Потуральські є одним з найобговорюваніших у Голлівуді. З'явились нові його деталі про те, чи хоче актор одружитися знову.

Наприкінці серпня цього року ЗМІ повідомили про те, що Бред Пітт вже дев'ять місяців перебуває в стосунках з німецькою моделлю Ніколь Потуральські. Цього разу видання US Weekly розповіло, чи готовий 56-річний голлівудський актор одружитися знову.

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Бред Пітт та Ніколь Потуральські поки що не хочуть переводити стосунки на новий рівень. Як відомо, модель одружена та виховує сина. Тому зараз пара просто насолоджується часом, який вони проводять разом.

Навряд чи Бред знову коли-небудь одружиться,

– повідомляє інсайдер.

Окрім того, стало відомо, що Бреду Пітту байдуже на скандали, котрі можуть виникнути з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Видання зазначає, що актор щасливий, що знайшов пару і що може відчувати себе коханим. А в сварку, котра може виникнути між Ніколь та Анджеліною, він вирішив не втручатися.

Зазначимо, що Бред Пітт був одружений двічі. Перший раз шлюб з Дженніфер Еністон тривав 5 років. Після розлучення Пітт створив нове подружжя з Анджеліною Джолі, яке тривало два роки. У колишніх також народилось троє дітей, ще трьох вони всиновили.