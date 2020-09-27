Наприкінці серпня у пресі заговорили про новий роман голлівудського красеня Бреда Пітта з німецькою моделлю Ніколь Потуральські. 27-річна дівчина взяла участь у Тижні моди в Мілані та привернула до себе увагу ЗМІ та фешн-індустрії по всьому світу.

Ще до чуток про роман з Бредом Піттом Ніколь Потуральські була досить відомою в модельній індустрії та з'являлась на обкладинках Harper's Bazaar Germany та ELLE Germany. Однак після викриття стосунків зі знаменитим актором її популярність стрімко зросла. В інстаграм-профілі дівчина показала фото з подіума Тижня моди.

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27-річна Ніколь Потуральські в Мілані представила весняну колекцію 2020 німецького бренду Hugo Boss. Варто зазначити, що зіркою показу стала модель Ірина Шейк, з якою неодноразово порівнювали обраницю Бреда Пітта.

Образ і дефіле коханої Бреда Пітта

Ніколь Потуральські дефілювала подіумом у чорній сукні в рубчик довжини максі. Вбрання з розрізами на рукавах і внизу ефектно підкреслювало струнку фігуру моделі, а відкрите декольте додавало образу пікантності.

Look довершили масивні босоніжки з ланцюжками та широкий браслет м'ятного кольору з пряжкою. Перед публікою Ніколь Потуральські продемонструвала природну красу, адже вийшла на подіум без косметики. Волосся модель вклала рівно, відкинувши назад.

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Що відомо про роман Бреда Пітта з Ніколь Потуральські

Інсайдери заявляють, що роман пари триває десять місяців. Вперше вони зустрілись у серпні 2019 року в розкішному берлінському ресторані Borchardt, де Бред Пітт перебував разом зі знімальною групою фільму "Одного разу в Голлівуді". Тоді Ніколь Потуральські залишила актору номер свого телефону, а наступна їхня зустріч відбулась за кілька тижнів у Лос-Анджелесі. Згодом їх бачили разом у VIP-зоні на концерті Каньє Веста в листопаді 2019 року.

Про новий роман Бреда Пітта стало відомо в серпні 2020, коли пара сідала разом на приватний літак у Парижі та полетіла на південь Франції. Голлівудський красень запросив дівчину в замок, де він одружився з Анджеліною Джолі. Варто зазначити, що маєтком Шато Міраваль досі спільно володіють Джолі і Пітт.

Що відомо про Ніколь Потуральські

Модель вдвічі молодша від 56-річного Бреда Пітта. Вона одружена з ресторатором Роландо Мері, який є другом актора понад 10 років. Різниця у віці між подружжям 41 рік. Ніколь Потуральські народила чоловіку сина, якому зараз 7 років. До слова, Бред Пітт вже знайомий з дитиною коханої.

За словами близького оточення, у подружжя вільний шлюб, тому Роландо Мері не виступає проти роману дружини з актором. Однак коментувати стосунки Ніколь з Бредом Піттом відмовляється.