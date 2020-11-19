Украинский режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября во Москве из-за тромбоэмболии. Племянница художника – Екатерина Виктюк – рассказала, что похороны состоятся во Львове в понедельник, 23 ноября.

Со дня смерти Романа Виктюка были слухи, что прощание с украинским режиссером состоится в Москве, где он жил последние десятки лет, а вот похоронят его рядом с родителями во Львове. Племянница режиссера подтвердила эту информацию 19 ноября. На своей фесйбук-странице она поделилась деталями похорон своего дяди, которого нежно называет "вуйком".

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Церемония прощания с Романом Виктюком состоится в Первом театре, а отпевание и молитвенный чин будет проходить в Церкви святого Андрея. Похороны режиссера проведут на Лычаковском кладбище. Екатерина Виктюк добавила, что на церемонии прощания будут соблюдены все карантинные нормы, но женщина также попросила всех быть в масках, соблюдать дистанцию ​​и пользоваться при необходимости антисептическими средствами.

Похоже, на похоронах Романа Виктюка не будет ограничений в количестве людей, поскольку никаких ограничений племянница не назвала, а журналистов попросила обязательно аккредитоваться на церемонию прощания.

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Что известно о смерти Романа Виктюка?

Украинский режиссер умер в возрасте 84 лет в Москве в одной из больниц. В октябре мужчину госпитализировали с коронавирусом. После временного улучшения состояния здоровья ему снова стало хуже. Его перевели в реанимацию, где он и умер 17 ноября. Сначала СМИ называли причиной смерти режиссера анемию мозга, но 18 ноября официально стало известно, что Виктюр умер через тромбоэмболию – закупорку сосудов, которая часто сопровождается ишемическим инфарктом.