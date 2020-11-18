Легендарный украинский режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября. Стало известно, что его похоронят во Львове возле покойных родственников, а вот что касается наследства, то вероятнее всего, все будет принадлежать его землякам в Украине.

Адвокат Сергей Жорин рассказал в издании "Комсомольская правда", что квартира Романа Виктюка с видом на Кремль и Госдуму, которая стоит 50 миллионов рублей, вероятнее всего достанется родственникам со Львова. Именно здесь родился и вырос Виктюк. Мужчина не был женат и детей не имел.

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Если завещание не составлено, то все имущество отходит наследникам первой очереди: родителям, детям, мужьям/женам. В случае, если таких родственников нет, в права вступают наследники второй очереди: дедушки/бабушки, братья/сестры и их дети. Между ними имущество делится поровну,

– отметил адвокат.

В издании также рассказывают, что режиссер зарабатывал около шести миллионов рублей в год. Он ничего не откладывал и не хранил, а наибольшей его страстью были дизайнерские пиджаки, на которые не жалел средств. Все, что у него было – квартира в доме на Тверской в Москве, которая когда-то принадлежала сыну, а потом и внуку Сталина.

"Все деньги он тратил на пиджаки, была у него такая страсть. Ничего не откладывал, не собирал. Жил один, без семьи. Но во Львове у него остались близкие родственники – две сестры и племянница. Там в семейной могиле Романа Григорьевича и похоронят", – рассказала Валентина Талызина, которая имела роман с Виктюком 65 лет назад.

Женщина добавила, что последний раз она видела режиссера около года назад на премьере спектакля "Мелкий бес" в его театре.

"Он принимал гостей в своих шикарных пиджаках, дарил книги, был так счастлив. Знаете, его ведь ничего не интересовало больше, только театр, небо и человек. Он гений, до такого уровня другим дорасти невозможно. Для меня он всегда был гуру, другим, любимым человеком. И конечно, учителем. Именно он меня отшлифовал как актрису, – вспомнила Талызина.

Что известно о смерти Романа Виктюка?

Украинский режиссер умер в возрасте 84 лет в Москве в одной из больниц. В октябре мужчину госпитализировали с коронавирусом. После временного улучшения состояния здоровья ему снова стало хуже. Его перевели в реанимацию, где он и умер 17 ноября. Изначально СМИ называли причиной смерти режиссера анемию мозга, но 18 ноября официально стало известно, что Виктюр умер из-за тромбоэмболии – закупорки сосудов, которая часто сопровождается ишемическим инфарктом.

Сейчас известно, что сначала с Романом Виктюком попрощаются в Москве, где он жил десятки лет. После этого тело режиссера, вероятно, привезут в родной Львов, где его похоронят рядом с родителями.