Режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября 2020 года. По данным театра, официальной причиной смерти является тромбоэмболия.

Причина смерти Романа Виктюка

Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ, официальную причину смерти Романа Виктюка назвала пресс-секретарь Московского театра, который основал режиссер. По ее словам, художник умер из-за тромбоэмболии – закупорка сосудов, которая часто сопровождается ишемическим инфарктом. Медики московской клиники, где и ушел из жизни Роман Виктюк, подтвердили эту информацию.

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"Роман Григорьевич шел на поправку и готовился к выписке из больницы, но неожиданно умер. Причина, как установили врачи, – тромбоэмболия", – отметила представительница театра.

Что известно о состоянии здоровья Романа Виктюка

Еще в октябре 2020 года все российские СМИ информировали, что 84-летний Роман Виктюк попал в больницу. Тогда у украинца диагностировали коронавирус. Со временем состояние режиссера улучшилось, а родственники надеялись, что Роман Виктюк вскоре вернется домой.

По данным телеграмм-канала Mash, в день смерти Романа Виктюка перевели в Госпиталь для ветеранов войны №1. Состояние его здоровья ухудшилось, поэтому мужчину сразу госпитализировали в реанимацию. Однако спасти 84-летнего Романа Виктюка медикам так и не удалось. Умер знаменитый режиссер и автор известных театральных постановок в больнице 17 ноября 2020 года.

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Сейчас известно, что сначала с Романом Виктюком попрощаются в Москве, где он жил десятки лет. После этого тело режиссера, вероятно, привезут в родной Львов, где его похоронят рядом с родителями.