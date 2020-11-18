Режисер Роман Віктюк помер 17 листопада 2020 року. За даними театру, офіційною причиною смерті є тромбоемболія.

Причина смерті Романа Віктюка

Як повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ, офіційну причину смерті Романа Віктюка назвала прессекретарка Московського театру, який заснував режисер. За її словами, митець помер через тромбоемболію – закупорку судин, яка часто супроводжується ішемічним інфарктом. Медики московської клініки, де і пішов з життя Роман Віктюк, підтвердили цю інформацію.

Важливо Помер Роман Віктюк: біографія знаменитого режисера

"Роман Григорович йшов на поправку і готувався до виписки з лікарні, але несподівано помер. Причина, як встановили лікарі, – тромбоемболія", – зазначила представниця театру.

Що відомо про стан здоров'я Романа Віктюка

Ще у жовтні 2020 року всі російські ЗМІ інформували, що 84-річний Роман Віктюк потрапив до лікарні. Тоді в українця діагностували коронавірус. Згодом стан режисера покращився, а родичі сподівались, що Роман Віктюк невдовзі повернеться додому.

За даними телеграм-каналу Mash, у день смерті Романа Віктюка перевели у Госпіталь для ветеранів війни №1. Стан його здоров'я погіршився, тому чоловіка одразу госпіталізували в реанімацію. Однак врятувати 84-річного Романа Віктюка медикам так і не вдалось. Тоді у ЗМІ розповідали, що причиною смерті була анемія головного мозку, до якої може призводити тромбоз. Помер знаменитий режисер та автор відомих театральних постановок у лікарні 17 листопада 2020.

​Читайте також Помер знаменитий режисер Роман Віктюк

Наразі відомо, що спершу з Романом Віктюком попрощаються у Москві, де він жив десятки років. Після цього тіло режисера, ймовірно, привезуть до рідного Львова, де його поховають поряд з батьками.