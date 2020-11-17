Народний артист України та Росії Роман Віктюк помер 17 листопада. Стало відомо, що прощання з режисером відбудеться в Москві. А от поховають його, скоріш за все, у Львові.

Про це повідомила прессекретарка режисера Ольга Ільїна Агенству міських новин "Москва", повідомляє 24 канал. Прощання з театральним режисером, народним артистом України та Росії Романом Віктюком відбудеться у Москві.

Варто знати Помер знаменитий режисер Роман Віктюк

Дата прощання ще не узгоджена. Натомість похорони, ймовірно, відбудуться у Львові, на його батьківщині. Роман Віктюк народився у Львові, а після навчання у Москві, знову переїхав. Він почав працювати актором у Театрі юного глядача, згодом і режисером. При Львівському палаці піонерів Роман Віктюк створив театральну студію.

Дата прощання уточнюється, ми додатково повідомимо. А похований буде, швидше за все, у Львові, де він народився. Прощання – в Москві,

– повідомила Ольга Ільїна.

Роман Віктюк помер 17 листопада в лікарні після його госпіталізації через коронавірус. Причиною смерті стала анемія головного мозку. Режисер завжди наголошував, що він – українець, часто приїздив на батьківщину зі своїми виставами.

Біографію знаменитого режисера читайте за посиланням.