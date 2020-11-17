Народный артист Украины и России Роман Виктюк умер 17 ноября. Стало известно, что прощание с режиссером состоится в Москве. А вот похоронят его, скорее всего, во Львове.

Об этом сообщила пресс-секретарь режиссера Ольга Ильина Агентству городских новостей "Москва", сообщает 24 канал. Прощание с театральным режиссером, народным артистом Украины и России Романом Виктюком состоится в Москве.

Стоит знать Умер знаменитый режиссер Роман Виктюк

Дата прощание еще не согласована. Зато похороны, вероятно, состоятся во Львове, на его родине. Роман Виктюк родился во Львове, а после учебы в Москве, снова переехал. Он начал работать актером в Театре юного зрителя, затем и режиссером. При Львовском дворце пионеров Роман Виктюк создал театральную студию.

Дата прощания уточняется, мы дополнительно сообщим. А похоронен будет, скорее всего, во Львове, где он родился. Прощание – в Москве,

– сообщила Ольга Ильина.

Роман Виктюк умер 17 ноября в больнице после его госпитализации из-за коронавируса. Причиной смерти стала анемия головного мозга. Режиссер всегда подчеркивал, что он – украинец, часто приезжал на родину со своими представлениями.

Биографию знаменитого режиссера читайте по ссылке.