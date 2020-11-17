17 ноября умер известный режиссер, народный артист Украины и России Роман Виктюк. Театральный постановщик умер на 85-м году жизни. Что известно о жизни режиссера – читайте дальше.

Биография Романа Виктюка

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Учился в Государственном институте театрального искусства в Москве. После получения образования вернулся во Львов, где работал актером в местном Театре юного зрителя, а впоследствии и режиссером. Он создал театральную студию при Львовском дворце пионеров.

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Первой режиссерской работой Виктюка был спектакль по пьесе Г. Шмелева "Все это не так просто", который состоялся на сцене Львовского театра юного зрителя в 1965 году. В том же театре прошел спектакль по пьесе Л. Е. Устинова "Город без любви" и "Дон Жуан" (Мольера). С 1968 по 1969 годы Роман Виктюк был главным режиссером Калининского театра юного зрителя. С 1970 по 1974 годы был главным режиссером Русского драматического театра Литвы. С 1977 по 1979 годы – главный режиссер Студенческого театра МГУ.

Роман Виктюк – знаменитый режиссер

В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" Роман Виктюк поставил свой самый известный спектакль – "Служанки" по пьесе Ж. Жене. Виктюку удалось создать неповторимый спектакль, который был показан во многих странах мира, собрал восторженные отзывы прессы, а самого режиссера сделал одним из самых известных и выдающихся театральных деятелей.

Театр Романа Виктюка

В 1991 году появился театр Романа Виктюка. Открытие он отметил постановкой нового яркого спектакля "М. Баттерфляй", переработкой классической истории о мадам Баттерфляй.

Постановка этой пьесы вызвала ожесточенные споры театроведов и широких кругов театральной публики. На сцене было много эпатажа, эксцентричных костюмов и ярких мазков. В труппу своего театра Роман Виктюк собрал единомышленников и близких по мировоззрению актеров нескольких театров.

Труппа Романа Виктюка

На счету Романа Виктюка более двух сотен спектаклей и постановок. Режиссер известен своими работами в США, Италии, Финляндии, Швеции, где он неоднократно бывал с гастролями. Часто Виктюк делает спектакли под любимых актеров-звезд.

Премии и награды режиссера

В 1991 году Роман Виктюк получил премию "Maratea" Центра европейской драматургии.

Американцы включили Романа Виктюка в список 50 людей мира, которые повлияли на вторую половину 20-го века. Он единственный иностранец, награжденный премией Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии.

Награжден премией "Киевская Пектораль" и премией СТД Украины "Триумф".

Личная жизнь Романа Виктюка

О личной жизни Роман Виктюк всегда говорил неохотно. Знаменитый постановщик только одни раз был женат на работнице "Мосфильма", которая не имела отношения к актерской сфере. Имени бывшей жены Виктюк не раскрывает, а сам брак считал ошибкой.

Незаинтересованность Романа в женщинах породила слухи о нетрадиционной ориентации. Ему приписывали связь не просто с мужчинами, а с артистами собственного театра. Свои предпочтения режиссер никак не комментировал, однако отрицал интимные отношения с членами труппы.

Болезнь Романа Виктюка

С возрастом состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось. В 2004 году Виктюк сильно похудел. Тогда все СМИ писали, что потеря веса, очевидно, связана с пластическими операциями. Впрочем режиссер изменения своей внешности не стал комментировать.

Он все чаще попадал в больницу, а по сети ходили слухи, что режиссер страдает от тяжелого заболевания. Близкие и семья Виктюка не подтвердили версию журналистов, но и не опровергли слухи. В 2015 году Роман Виктюк перенес микроинсульт. Окружение режиссера утверждает, что причиной приступа стал не столько возраст актера, сколько переживания за театр – незадолго до этого с поста директора театра ушла Ирина Апексимова.

Роман Виктюк в последние годы жизни

Однако жизнелюбие режиссера помогло ему преодолеть болезнь, вернуться к работе и заняться новыми постановками. Известно, что в 2020 году режиссер перенес коронавирус, а затем попал в реанимацию. По информации СМИ, причиной смерти режиссера стала анемия головного мозга.