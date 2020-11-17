Известный украинский и советский режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября 2020 года. На время смерти ему было 84 года.

Трагическую новость сообщила коллега режиссера Людмила Исакович, информирует "Интерфакс". Сейчас официальной причины смерти Романа Виктюка не называют.

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Роман Григорьевич умер в больнице, это произошло сегодня,

– заявили представители Московского театра.

В конце октября российские СМИ писали о госпитализации артиста. В московскую клинику Роман Виктюк попал после того, как у него обнаружили коронавирус. По данным телеграм-канала Mash со ссылкой на собственные источники, причиной смерти стали осложнения COVID-19, а именно анемия головного мозга.

Утром 17 ноября Романа Виктюка перевели в Госпиталь для ветеранов войны № 1. Режиссера сразу направили в реанимацию, ожидая перевода в другую клинику. Родственники надеялись, что медикам удастся нормализовать состояние 84-летнего Романа Виктюка, но его самочувствие резко ухудшилось.

Роман Виктюк: краткая биография режиссера

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания школы будущий режиссер поступил в Государственный институт театрального искусства в Москве. Получив диплом, Роман Виктюк вернулся в родной Львов, где сначала работал актером, а затем и режмсером. Именно здесь художник создал собственную студию при Львовском Дворце пионеров.

Феерический карьерный старт дал шанс Роману Виктюку развивать свою деятельность. Львовянин получил предложения работать в Твери, Вильнюсе, Одессе, Таллине, Киеве, Казани, Риге, Москве и др. За десятки лет работы в театре он поставил около 200 спектаклей, самые известные из которых: "Федра", "Мадам Баттерфляй", "Лолита", "Дама без камелий", "Служанки".



Умер Роман Виктюк: украинский режиссер / Фото Biography

Кроме этого, в 1991 году Роман Виктюк создал театр в Москве, где до последних дней жизни был главным режиссером и художественным руководителем. Была у украинца и танцевальная школа в Италии, а также театр в Израиле.

Роман Виктюк и Украина

После переезда в Москву Роман Виктюк всегда подчеркивал, что он – украинец.

"Хочу жителям Донбасса сказать лишь одно: вы живете за пределами Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийств. В этой тишине, приобщившись к небу, возможно, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое", – говорил Роман Виктюк.

Режиссер при случае приезжал в Украину со своими спектаклями и активно участвовал в культурных и общественных мероприятиях.