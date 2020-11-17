17 листопада помер відомий режисер, народний артист України та Росії Роман Віктюк. Театральний постановник помер на 85-му році життя. Що відомо про життя режисера – читайте далі.

Біографія Романа Віктюка

Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Навчався у Державному інституті театрального мистецтва у Москві. Після здобуття освіти повернувся до Львова, де працював актором у місцевому Театрі юного глядача, а згодом і режисером. Він створив театральну студію при Львівському палаці піонерів.

До теми Помер знаменитий режисер Роман Віктюк

Першою режисерською роботою Віктюка був спектакль за п'єсою Г. Шмельова "Все це не так просто", який відбувся на сцені Львівського театру юного глядача в 1965 році. У тому ж театрі пройшов спектакль за п'єсою Л.Є. Устинова "Місто без любові" і "Дон Жуан" (Мольєра). З 1968 по 1969 роки Роман Віктюк був головним режисером Калінінського театру юного глядача. З 1970 по 1974 роки був головним режисером Російського драматичного театру Литви. З 1977 по 1979 роки – головний режисер Студентського театру МГУ.



Роман Віктюк – знаменитий режисер

У 1988 році на сцені театру "Сатирикон" Роман Віктюк поставив свій найвідоміший спектакль – "Служниці", за п'єсою Ж. Жене. Віктюкові вдалося створити неповторний спектакль, який був показаний в багатьох країнах світу, вона зібрала захоплені відгуки преси, а самого режисера зробила одним з найвідоміших і відомих театральних діячів.

Театр Романа Віктюка

У 1991 році з’явився театр Романа Віктюка. Відкриття він відзначив постановкою нового яскравого спектаклю "М. Батерфляй", переробкою класичної історії про мадам Батерфляй.

Постановка цієї п'єси викликала запеклі суперечки театрознавців і широких кіл театральної публіки. На сцені було багато епатажу, ексцентричних костюмів і яскравих мазків. У трупу свого театру Роман Віктюк зібрав однодумців і близьких за світоглядом акторів декількох театрів.



Трупа Романа Віктюка

На рахунку Романа Віктюка понад дві сотні вистав і постановок. Режисер відомий своїми роботами в США, Італії, Фінляндії, Швеції, де він неодноразово бував з гастролями. Часто Віктюк робить спектаклі під улюблених акторів-зірок.

Премії та нагороди режисера

У 1991 році Роман Віктюк отримав премію "Maratea" Центру європейської драматургії.

Американці включили Романа Віктюка в список 50 людей світу, які вплинули на другу половину 20-го століття. Він єдиний іноземець, нагороджений премією Інституту італійської драми за краще втілення сучасної драматургії.

Нагороджений премією "Київська Пектораль" і премією СТД України "Тріумф".

Особисте життя Романа Віктюка

Про особисте життя Роман Віктюк завжди говорив неохоче. Знаменитий постановник лише один раз був одружений на працівниці "Мосфільму", яка не мала стосунку до акторської сфери. Імені колишньої дружини Віктюк не розкриває, а сам шлюб вважав помилкою.

Незацікавленість Романа в жінках породила чутки про нетрадиційну орієнтацію. Йому приписували зв'язок не просто з чоловіками, а з артистами власного театру. Свої уподобання режисер ніяк не коментував, однак заперечував інтимні стосунки з членами трупи.

Хвороба Романа Віктюка

З віком стан здоров’я режисера значно погіршувався. У 2004 році Віктюк сильно схуд. Тоді всі ЗМІ писали, що втрата ваги, вочевидь, пов’язана з пластичними операціями. Втім режисер зміни своєї зовнішності не коментував.

Він все частіше потрапляв у лікарні, а мережею ширилися чутки, що режисер страждає від важкого захворювання. Близькі та сім'я Віктюка не підтвердили версію журналістів, але і не спростували чутки. У 2015 році Роман Віктюк переніс мікроінсульт. Оточення режисера стверджує, що причиною нападу став не стільки вік актора, скільки переживання за театр – незадовго до цього з поста директора театру пішла Ірина Апексимова.



Роман Віктюк в останні роки життя

Однак життєлюбність режисера допомогла йому подолати хворобу, повернутися до роботи та зайнятися новими постановками. Відомо, що у 2020 році режисер перехворів коронавірусом, а згодом потрапив в реанімацію. За інформацією ЗМІ, причиною смерті режисера стала анемія головного мозку.