Легендарний український режисер Роман Віктюк помер 17 листопада. Стало відомо, що його поховають у Львові біля покійних родичів, а от щодо спадку, то найімовірніше, що все належатиме його землякам в Україні.

Адвокат Сергій Жорін розповів у виданні "Комсомольська правда", що квартира Романа Віктюка з видом на Кремль і Держдуму, яка коштує 50 мільйонів рублів, найімовірніше дістанеться родичам зі Львова. Саме тут народився і виріс Віктюк. Одружений чоловік не був і дітей не мав.

До слова Представники театру назвали офіційну причину смерті Романа Віктюка

Якщо заповіт не складено, все майно відходить спадкоємцям першої черги: батькам, дітям, чоловікам/дружинам. У разі, якщо таких родичів немає, в права вступають спадкоємці другої черги: дідусі/бабусі, брати/сестри та їхні діти. Між ними майно ділиться порівну,

– зазначив адвокат.

У виданні також розповідають, що режисер заробляв на рік близько шести мільйонів рублів. Він нічого не відкладав і не зберігав, а найбільшу пристрасть мав у дизайнерських піджаках, на які не жалів коштів. Все, що у нього було – квартира в будинку на Тверській у Москві, яка колись належала синові, а потім і онукові Сталіна.

"Всі гроші він витрачав на піджаки, була у нього така пристрасть. Нічого не відкладав, не збирав. Жив один, без сім'ї. Але у Львові у нього залишилися близькі родичі – дві сестри і племінниця. Там у сімейній могилі Романа Григоровича і поховают", – розповіла Валентина Тализіна, яка мала роман з Віктюком 65 років тому.

Жінка додала, що останній раз вона бачила режисера близько року тому на прем'єрі вистави "Дрібний біс" в його театрі.

"Він приймав гостей у своїх шикарних піджаках, дарував книги, був такий щасливий. Знаєте, його адже нічого не цікавило більше, тільки театр, небо і людина. Він геній, до такого рівня іншим дорости неможливо. Для мене він завжди був гуру, інший, коханою людиною. І звичайно, учителем. Саме він мене відшліфував мене як актрису, – згадала Тализіна.

Що відомо про смерть Романа Віктюка?

Український режисер помер у віці 84 років у Москві в одній із лікарень. У жовтні чоловіка госпіталізували з коронавірусом. Після тимчасового покращення стану здоров'я йому знову стало гірше. Його перевели у реанімацію, де він і помер 17 листопада. Спочатку ЗМІ називали причиною смерті режисера анемію мозку, але 18 листопада офіційно стало відомо, що Віктюр помер через тромбоемболію – закупорку судин, яка часто супроводжується ішемічним інфарктом.

Наразі відомо, що спершу з Романом Віктюком попрощаються у Москві, де він жив десятки років. Після цього тіло режисера, ймовірно, привезуть до рідного Львова, де його поховають поряд з батьками.