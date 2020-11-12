Со дня выборов в США прошло более 10 дней, однако разговоры вокруг политических лиц Дональда Трампа и Джо Байдена не утихают до сих пор. Пока избиратели ожидают официальных результатов и уже превентивно поздравляют Байдена с победой, политики вместе с женами приняли участие в памятных мероприятиях 11 ноября.

Правда, супруги Трамп и Байден отметили День ветеранов в разных штатах: первые – в Вирджинии, а вторые – в Пенсильвании. Дональд Трамп и Мелания появились вместе на публике впервые после резких заявлений действующего президента о непризнании Байдена победителем и подделке голосов, а также после слухов о разводе президентской пары.

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Мелания и Дональд Трамп в День ветеранов

Мелания и Дональд приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Президент не произносил речь, а лишь молча стоял у мемориала во время исполнения гимна, после чего прикоснулся к венку. В памятном мероприятии также приняли участие вице-президент Майк Пенс и его жена Карен, секретарь по делам ветеранов Роберт Уилки и Иванка Трамп.

Мелания Трамп была в сером пальто до колен с асимметричным воротником и черной окантовкой. Ее волосы традиционно были уложены, а лицо подчеркнуто макияжем с акцентом на глаза. Дональд Трамп выбрал черный костюм, пальто и белую рубашку в сочетании с синим галстуком. На улице был сильный дождь, поэтому у пары были с собой зонты. Стоит отметить, что Дональд Трамп и первая леди нарушили правила карантинных требований и появились на церемонии без защитных масок, хотя руководство кладбища в своем заявлении требовало, что посетители должны быть в масках на территории кладбища.



Мелания и Дональд Трамп в День ветеранов / Фото Getty Images

Джилл и Джо Байден в День ветеранов

В противоположность им, супруги Джо и Джилл Байден прибыли на кладбище в Филадельфии, штат Пенсильвания, в масках. Они также приняли участие в церемонии, приуроченной ко Дню ветеранов, и посетили кладбище в Филадельфии, штат Пенсильвания. Они почтили военных, павших во время войны в Корее. Джилл Байден надела темно-синий костюм, состоящий из юбки до колена и жакета с поясом, а также темно-зеленую шелковую блузку.

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Ее образ завершили туфли черного цвета на каблуке и золостистые украшения. Волосы Джилл были аккуратно уложены, а в макияже также был сделан акцент на глаза. Джо Байден в свою очередь выбрал классический темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с красными линиями.



Джилл и Джо Байден в День ветеранов / Фото Getty Images