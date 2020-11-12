З дня виборів у США пройшло більше 10 днів, проте розмови навколо політичних осіб Дональда Трампа і Джо Байдена не вщухають досі. Поки виборці очікують офіційних результатів та вже превентивно вітають Байдена з перемогою, політики разом з дружинами взяли участь у пам'ятних заходах 11 листопада.

Щоправда, подружжя Трампів і Байденів відзначили День ветеранів у різних штатах: перші – у Вірджинії, а другі – у Пенсильванії. Дональд Трамп і Меланія з'явилися разом на публіці вперше після різких заяв чинного президента про невизнання Байдена переможцем і підробленні голосів, а також після чуток про розлучення президенстької пари.

Варто знати Перемога Байдена на виборах у США: як зірки реагують на тріумф демократів

Меланія і Дональд Трамп у День Ветеранів

Меланія і Дональд взяли участь у церемонії покладання вінків до Могили Невідомого Солдата на Арлінгтонському національному кладовищі. Президент не виголошував промову, а лише мовчки стояв біля меморіалу під час виконання гімну, після чого доторкнувся до вінка. У пам'ятному заході також взяли участь віцепрезидент Майк Пенс і його дружина Карен, секретар у справах ветеранів Роберт Вілкі та Іванка Трамп.

Меланія Трамп була одягнена у сірому пальто до колін з асиметричним коміром та чорним окантуванням. Її волосся традиційно було вкладене, а обличчя – підкреслене макіяжем з акцентом на очах. Дональд Трамп обрав чорний костюм, пальто і білу сорочку у поєднанні із синьою краваткою. На вулиці добряче дощило, тому пара мала з собою парасолі. Варто зазначити, що Дональд Трамп і перша леді порушили правила карантинних вимог з'явилися на церемонії без захисних масок, хоча керівництво кладовища у своїй заяві вимагало, що відвідувачі повинні бути у масках на території кладовища.



Меланія і Дональд Трамп у День Ветеранів / Фото Getty Images

Джилл і Джо Байден у День ветеранів

На противагу їм, подружжя Джо і Джилл Байденів прибули на кладовище у Філадельфії, штат Пенсільванія, у масках. Вони також взяли участь у церемонії, приуроченій до Дня ветеранів, і відвідав кладовище в Філадельфії, штат Пенсільванія. Вони вшанували військових, полеглих під час війни в Кореї. Джилл Байден одягнула темно-синій костюм, що складався із спідниці до коліна та жакета з поясом, а також темно-зелену шовкову блузу.

Цікаво Порушить 231-річну традицію: чим Джилл Байден відрізнятиметься від інших перших леді США

Її образ завершили туфлі чорного кольору на підборах та золостисті прикраси. Волосся Джилл було акуратно вкладене, а в макіяжі також був зроблений акцент на очах. Джо Байден у свою чергу обрав класичний темно-синій костюм, білу сорочку та синю краватку із червоними лініями.



Джилл і Джо Байден у День ветеранів / Фото Getty Images