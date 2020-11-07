Згідно з інформацією провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден отримав перемогу на президентських виборах у США. Наразі офіційні результати "перегонів" ще не оприлюднені, проте американські зірки вже вітають політика з перемогою.

У представника від Демократичної партії у США – Джо Байдена – було чимало прихильників серед селебрітіс. Велика кількість тих, які голосували на виборах, були "за" політика. З першими новинами про переконливу перемогу Джо Байдена на пост президента США, зірки почали публікувати у соціальних мережах привітальні публікації з перемогою демократа.

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Серед них – Єва Лонгорія, Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, подружжя Обамів та багато інших. Поки відбуваються останні підрахунки голосів, LifeStyle 24 пропонує дізнатись, як знаменитості підтримують свого нового президента.

Джилл Байден

"Він буде президентом усіх наших сімей".

Єва Лонгорія

"Ми. Це. Зробили! Ми повернули Америку! Слава Богу! Демократія перемогла! Боже, бережи Америку!"

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Дженніфер Еністон

"Сьогодні чудовий день. Настав час рухатись вперед!"

Софі Тернер

Леді Гага

"Джо Байдене, Камала Гарріс та американський народ, ви подарували світові один з найбільших проявів доброти і сміливості, яке коли-небудь бачило людство. Бажаю любові нашому новому головнокомандуючому та першій жінці віце-президенту!"

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Віола Девіс

"Ура! Чорний народ! Чорні люди! Бог береже вас! Тепер… давайте боротись за цей Сенат!"

Белла Хадід

"Ось як ви об'єднуєтесь і змінюєте світ на краще. Я так пишаюсь Америкою і сподіваюсь на краще майбутнє життя у людей. Нарешті".

Різ Візерспун

"Сьогодні монументальний день. Незалежно від того, на чиєму ви боці, давайте зрозуміємо момент, як далеко просунулися жінки в цій країні. Роздуми про всіх тих, хто розбив скляні стелі і проклав дорогу жінці, яка нарешті стала віцепрезидентом Сполучених Штатів, мене так хвилює. Sojourner Truth. Harriet Tubman. Shirley Chisholm. Ruth Bader Ginsburg. Kamala Harris (Камала Гарріс). Я вітаю їх всіх. А молодим дівчатам нашої нації ... ПРО ВЕЛИКЕ МРІЙТЕ. Все можливо".

Малала Юсафзай

"Вітання новообраному віцепрезиденту Камалі Гарріс!"

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Барак Обама

"Я дуже пишаюся тим, що вітаю нашого президента Джо Байдена і нашу першу леді Джилл Байден. Я також дуже пишаюся тим, що вітаю Камалу Гарріс і Дуга Емхоффа з революційним обранням Камали нашим наступним віцепрезидентом. На цих виборах при небачених раніше обставинах американці прийшли голосувати в такій кількості, якої раніше не було. І як тільки кожен голос буде підрахований, обраний президент Байден і обрана віцепрезидент Гарріс здобудуть історичну і вирішальну перемогу..."

Мішель Обама

"Я безмежно схвильована тим, що мій друг Джо Байден і наша перша темношкіра американка індійського походження, віцепрезидент Камала Гарріс, стали на шляху до того, щоб відновити гідність, компетентність і серце в Білому домі. Наша країна дуже цього потребує..."

Гейлі Бібер

Кеті Голмс

Зої Солдана

"Ми зробили це!"