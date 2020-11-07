Согласно информации ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден одержал победу на президентских выборах в США. Сейчас официальные результаты "выборов" еще не обнародованы, однако американские звезды уже поздравляют политика с победой.

У представителя от Демократической партии в США – Джо Байдена – было немало сторонников среди селебритис. Большое количество тех, кто голосовал на выборах, были "за" политика. С первыми новостями об убедительной победе Джо Байдена на пост президента США, звезды начали публиковать в социальных сетях поздравительные публикации с победой демократа.

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Среди них – Ева Лонгория, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, супруги Обама и многие другие. Пока происходят последние подсчеты голосов, LifeStyle 24 предлагает узнать, как знаменитости поддерживают своего нового президента.

Джилл Байден

"Он будет президентом всех наших семей".

Ева Лонгория

"Мы. Это. Сделали! Мы вернули Америку! Слава Богу! Демократия победила! Боже, храни Америку!"

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Дженнифер Энистон

"Сегодня замечательный день. Пришло время двигаться вперед!"

Софи Тернер

Леди Гага

"Джо Байден, Камала Харрис и американский народ, вы подарили миру одно из величайших проявлений доброты и смелости, которое когда-либо видело человечество. Желаю любви нашему новому главнокомандующему и первой женщине вице-президенту!"

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Виола Дэвис

"Ура! Черный народ! Черные люди, Бог хранит вас! Теперь... давайте бороться за этот Сенат!"

Белла Хадид

"Вот как вы объединяетесь и меняете мир к лучшему. Я так горжусь Америкой и надеюсь на лучшую будущую жизнь у людей. Наконец".

Риз Уизерспун

"Сегодня монументальный день. Независимо от того, на чьей вы стороне, давайте поймем момент, как далеко продвинулись женщины в этой стране. Размышления о всех тех, кто разбил стеклянные потолки и проложил дорогу женщине, которая наконец стала вице-президентом Соединенных Штатов, меня так волнует. Sojourner Truth. Harriet Tubman. Shirley Chisholm. Ruth Bader Ginsburg. Kamala Harris (Камала Харрис). Я поздравляю их всех. А молодым девушкам нашей нации... О БОЛЬШЕМ МЕЧТАЙТЕ. Все возможно".

Малала Юсафзай

"Поздравления новоизбранному вице-президенту Камале Харрис!"

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Барак Обама

"Я очень горжусь тем, что поздравляю нашего президента Джо Байдена и нашу первую леди Джилл Байден. Я также очень горжусь тем, что поздравляю Камалу Харрис и Дуга Эмхоффа с революционным избранием Камалы нашим следующим вице-президентом. На этих выборах при невиданных ранее обстоятельствах американцы пришли голосовать в таком количестве, которого раньше не было. И как только каждый голос будет подсчитан, избранный президент Байден и избранная вице-президент Харрис получат историческую и решающую победу..."

Мишель Обама

"Я бесконечно взволнована тем, что мой друг Джо Байден и наша первая темнокожая американка индийского происхождения, вице-президент Камала Харрис, стали на пути к тому, чтобы восстановить достоинство, компетентность и сердце в Белом доме. Наша страна очень нуждается в этом..."

Хейли Бибер

Кэти Холмс

Зои Солдана

"Мы сделали это!"